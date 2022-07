El multimillonario fundador de Microsoft, Bill Gates, sorprendió al mundo este miércoles al anunciar públicamente que donará toda su fortuna a la fundación filantrópica que preside con su exesposa Melinda French Gates y, gracias a estos fondos, la ONG podrá incrementar su gasto anual en salud global, pobreza e igualdad en un 50% hasta el año 2026.

La Fundación Bill y Melinda Gates recibirá así una inyección extraordinaria de 20,000 millones de dólares y tendrá como objetivo principal afrontar las “crisis globales acumuladas” que sacuden al planeta.

“Mientras miro hacia el futuro, mi plan es dar todo mi patrimonio a la fundación, aparte de lo que gasto en mí y en mi familia. Hago algunas donaciones e invierto en problemas de atención médica en los EE.UU., incluida la enfermedad de Alzheimer, fuera de la fundación. A través de Breakthrough Energy, seguiré invirtiendo y dando dinero para abordar el cambio climático”, señaló el filántropo estadounidense en el portal de su fundación, gatesfoundation.org.

Según detalló la revista Forbes, la donación de Bill Gates lo sitúa a él y su expareja como los mayores filántropos del mundo, con unos 55,000 millones de dólares donados hasta ahora. Por ello, y como señala El País, eso genera que el fundador de Microsoft descienda en su posición de las personas más ricas del mundo, posicionándose en quinto puesto.

“Donar dinero no es para mí un sacrificio. Me siento privilegiado por poder implicarme en enfrentar estos retos, disfruto el trabajo y creo que tengo la obligación de devolver mis recursos a la sociedad, de la forma en la que tengan el mayor impacto posible en la reducción del sufrimiento y en la mejora de vidas”, agregó el multimillonario.

Su inversión fue aumentando con el pasar del tiempo

Tal como destaca Gate en su portal, su Fundación pasó de gastar alrededor de US$ 1,000 millones por año a gastar casi US$ 6,000 millones por año.

“Durante la pandemia, Melinda y yo aprobamos gastar US$ 2,000 millones adicionales para poder ayudar con la respuesta de COVID sin quitar dinero de otro trabajo importante que financiamos. (De este compromiso, se habían gastado US$1,500 millones a fines de 2021, con compromisos restantes de hasta US$ 500 millones que no se han desembolsado)”, detalló.

Sin embargo, agregó que la mitad de los recursos de la fundación provienen -hasta la fecha- de las donaciones del empresario y director ejecutivo de Berkshire Hathaway, Warren Buffett.

“Desde 2006, Warren ha donado a la fundación US$ 35,700 millones, incluida su donación más reciente de $3,100 millones en junio. El valor real de estos obsequios es de aproximadamente US$ 45,000 millones si incluye la apreciación de las acciones de Berkshire Hathaway después de su entrega”, detalló Gates.

“El consejo y el pensamiento de Warren influyeron profundamente en la fundación incluso antes de que hiciera ningún regalo”, puntualizó.