7 frases de "Las Ventajas de ser invisible" sobre el amor y la amistad

Las Ventajas de ser invisible (The perks of being a wallflower) es un hermoso libro escrito por Stephen Chbosky y que logró cautivar con la historia de Charlie a miles de adolescentes y jóvenes en el mundo entero.

El libro trata sobre Charlie, un adolescente amante de la lectura que se encuentra viviendo los cambios propios de la edad, pero que le cuesta adaptarse debido a su personalidad introvertida, la cual le impide hacer amigos con facilidad.

Sin embargo, por cosas de la vida conoce a Sam y Patrick, dos chicos muy populares que hace que empiece a vivir experiencias relacionadas con las drogas, la homosexualidad, el aborto, entre otras.

El éxito de esta historia fue tan grande que se realizó una película en el 2012 siendo dirigida por Stephen Chbosky, autor del libro y contó con la participación de Logan Lerman, Emma Watson y Ezra Miller.

Para que te animes a disfrutar de esta historia, en la parte superior de la nota te presentamos sus frases más relevantes.