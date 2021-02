Lecciones de amor que aprendes de A todos los chicos para siempre

La trilogía de películas de To All The Boys llegó a su fin con To All The Boys: Always and Forever (A todos los chicos para siempre). Este largometraje se estrenó en Netflix días antes de San Valentín y hasta el momento ha causado mucha sensación los seguidores de la historia.

El film que está basado en los libros del mismo nombre de la escritora Jenny Han cuenta la relación de Lara Jean Covey con Peter Kavinsky, y como se preparan para ir a la universidad mientras acaba su etapa escolar. Ellos desean estar juntos por siempre, pero sus planes podrían presentar algunos cambios.

Las situaciones que viven los personajes en To All The Boys: always and forever dejan valiosas lecciones de amor que a continuación te contamos.

❤️ Atrévete

Lara Jean ama los libros y quiere estudiar Literatura o algo similar. Ella es aceptada en Berkley y NYU, pero luego de un viaje a Nueva York y al sentir una conexión con el lugar opta por la segunda.

❤️ Tú eres la prioridad

Cuando Peter se entera que Lara Jean eligió NYU, la idea no le agrada porque siente que será muy difícil para ellos mantener la relación y decide poner fin a su historia de amor. LJ, a pesar del dolor, se mantiene firme en sus sueños.

❤️ Las parejas no necesitan tener los mismos gustos

Kitty, la hermana menor de LJ empieza la relación con un adolescente que conoce en el viaje familiar a Corea, quien para mala suerte de ella odia la saga de Harry Potter y por esa razón no pueden seguir juntos. Entonces su papá le explica que no es necesario que tengan los mismos gustos.

❤️ El amor no condiciona

“No quiero detenerte. Quiero estar a tu lado. No siempre será fácil, pero quiero hacer lo necesario para que esto funcione, porque eso haces cuando amas a alguien”. Dice Peter a Lara Jean.