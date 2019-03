15 frases de Gabriel García Márquez que te harán confiar en el amor

Con un estilo nostálgico y hasta desfachatado para contras historias, el escritor colombiano Gabriel García Márquez dejó decenas de libros poblados de hermosas frases que ayudan a los lectores a profundizar en sus emociones, conciencia y creer ciegamente en el amor.

Hoy 6 de marzo el escritor colombiano hubiera cumplido 92 años. Premio Nobel de Literatura en 1982 y figura primordial del Boom Latinoamericano, el ‘Gabo’, como muchos los conocen, dejó muchas obras donde destacan títulos como El amor en los tiempos del cólera, Crónica de una muerte anunciada y Cien años de soledad.

En ese sentido, recordamos 15 frases de los libros más populares del destacado escritor para recordar el legado que nos dejó.

1. La peor forma de extrañar a alguien es estar sentado a su lado y saber que nunca lo podrás tener.

2. Lo único que me duele de morir es que no sea de amor.

3. Te quiero no por quién eres, sino por quién soy cuando estoy contigo.

4. Nunca dejes de sonreír, ni siquiera cuando estés triste, porque nunca sabes quién se puede enamorar de tu sonrisa.

5. No hay medicina que cure lo que no cura la felicidad.

6. Ninguna persona merece tus lágrimas, y quien las merezca no te hará llorar.

7. Solo porque alguien no te ame como tú quieres, no significa que no te ame con todo su ser.

8. Puedes ser solamente una persona para el mundo, pero para una persona tú eres el mundo.

9. Ningún lugar en la vida es más triste que una cama vacía.

10. Siempre habrá gente que te lastime, así que lo que tienes que hacer es seguir confiando, y solo ser más cuidadoso en quién confías dos veces.

11. Recordar es fácil para quien tiene memoria; olvidar es difícil para quien tiene corazón.

12. Si supiera que estos son los últimos minutos que te veo diría “te quiero” y no asumiría, tontamente, que ya lo sabes.

13. El amor es eterno mientras dura.

14. Pues habían vivido juntos lo bastante para darse cuenta de que el amor era el amor en cualquier tiempo y en cualquier tiempo y en cualquier parte, pero tanto más denso cuanto más cerca de la muerte.

15. Los hombres piensan que dejan de enamorarse cuando envejecen, sin saber que envejecen cuando dejan de enamorarse.