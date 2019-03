Conoce las historias de mujeres emprendedoras de éxito

Para cumplir con tus sueños solamente necesitas trabajar y esforzarte, y eso lo saben muy bien todas esas mujeres que con perseverancia han logrado cumplir cada uno de sus anhelos.

Por tal motivo no es sorpréndete que detrás de los logros de algunas empresas esté alguna dama, quien con inteligencia, inspiración y deseos de superación consiguió grandes resultados.

En el Día de la Mujer, te presentamos las historias de algunas mujeres que han cumplido sus sueños:

Ximena Delgado, gerente y fundadora de King Kroughnuts

“En estos 4 años he crecido más de lo que me pude imaginar: he aprendido a manejar equipos conformados por personas con distintas personalidades, a superar problemas y salir adelante. También, a manejar mis tiempos, a ver oportunidades donde otros solo ven problemas, conocer la diferencia entre un jefe y un líder y muchas cosas más”, comenta la gerente.

Alexia Cook, Ariana Ferraro y Thais Maggiolo, socias de Quinoa (restaurante saludable)

“Emprender siempre implica riesgos y siempre existe la posibilidad de que las cosas no vayan bien. Sin embargo, cada vez que esto ocurre también es un aprendizaje y una oportunidad de hacer las cosas mejor la próxima vez.”

Clotilde Arotoma dueña del restaurante Mamá Cloti

Para lograr algo solamente basta con querer y eso lo sabe bien esta mujer de 61 años que decidió iniciar una carrera como chef con la ayuda de la Beca Técnico Productiva Repared, que otorga el Estado mediante el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación y poder iniciar su negocio.

“En el 2017, cuando me enteré de que había becas para personas como yo, me presenté y gané una para estudiar cocina durante tres meses. Aprendí viendo, en la práctica captaba más rápido: a saltear verduras, a blanquearlas. ¡Antes yo cocinaba solo tapado! Me preguntaba por qué no me sale el brócoli así, verdecito. Fue recién en las clases cuando aprendí que se cocinan sin tapa y con sal”, recuerda.

Ahora cuenta con su restaurante: Mamá Cloti, en el distrito de San Juan Bautista, Huamanga y ya tiene planes de tener otra sucursal en su natal Huancaraylla, el cual se llamará Las aguas turquesas de Millpu.