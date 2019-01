Frases de "Bajo la misma estrella" que te harán suspirar de amor

Bajo la misma estrella (The Fault in Our Stars) es una hermosa historia de amor publicada en el año 2012 y que fue creada por John Green, escritor estadounidense conocido porque en sus libros los protagonistas usualmente son adolescentes.

Este libro trata sobre una adolescente de dieciséis años llamada Hazel Grace Lancaster que ha sido diagnosticada con cáncer de tiroides fase IV, pero que se ha expandido a sus pulmones y que sus padres obligan a asistir a un grupo de apoyo para que se relacione con personas de su edad y no se deprima por la enfermedad. En ese lugar la joven conoce a Augustus Waters (Gus), un chico de dieciocho años al que le fue amputada una pierna para salvarle la vida debido al osteosarcoma que padeció.

Es así que entre ambos nace una amistad, la cual con el tiempo se transforma en un bello sentimiento que los hace iniciar un romance. La historia es muy hermosa, pero con un final inesperado para sus lectores.

Asimismo, posee hermosas frases sobre el amor que nos deja grandes enseñanzas y que te compartimos en la parte superior de la nota.