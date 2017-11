Adriana Zubiate: “una mujer que tuvo cáncer sí puede ser madre y hacer deporte”

El cáncer de mama es uno de los males más agresivos para una mujer. Muchas pierden la batalla pero hay casos en que esta enfermedad se enfrenta a alguien fuerte, segura de sí misma y que no se deja vencer por nada en el mundo. La ex Miss Perú Adriana Zubiate es un claro ejemplo de que no hay nada imposible y que once años después de padecerlo, se pueden romper muchos mitos.

En uno de los momentos más difíciles de su vida, mientras luchaba con quimioterapias, muchos le dijeron que no podría ser madre, que no volvería a jugar basket (deporte que ama desde niña) y que mucho menos haría deporte. Hoy es entrenadora de un grupo de 50 mujeres que se entrenan bajo el sistema funcional japonés Tabata, algunas de ellas sobrevivientes también de esta neoplasia.

“Todo lo que me dijeron que no iba a poder hacer, lo estoy haciendo. Todo lo malo que me dijeron que iba a pasar, no pasó. Me refugié al 100% en el deporte por más que mi médico me dijo que no volvería a jugar nunca más, porque me quitaron los ganglios del brazo derecho y la mama derecha integra. Como soy muy necia le dije que volvería a jugar y sigo haciéndolo y no pasa nada. La vehemencia me funcionó mucho. El deporte te libera. La enfermedad en sí no te mata, sino el estrés y la depresión, uno está agarrado de la mano del otro, son novios”, contó en entrevista con peru.com

Adriana Zubiate no solo rompió el mito que de una mujer que padeció cáncer de mama no debe ejercitarse, sino también el de la maternidad. Al ser la quimioterapia tan agresiva se pierden óvulos y muchas ven truncados sus deseos de tener hijos. Ella le sacó la vuelta una vez más a las estadísticas y tuvo a Miranda hace 2 años 10 meses, luego de casarse con Enrique Gaona (Kike), el amor de su vida.

“La veo y es mi motor, nació y mi vida volvió a tener un nuevo y mejor sentido. Como soy tan vehemente y necia cuando nos casamos pensamos en que sí saldríamos embarazados. Nada que te digan al final es cierto al 100%. Cabía la posibilidad de que nunca fuera madre, pensaba en otras opciones como adoptar, pero nace este pericote y automáticamente mi vida se enrumbó de nuevo”, agregó confesando antes que su gestación se dio sin necesidad de recurrir a un tratamiento de fertilidad como ocurre con muchas pacientes que afrontaron la enfermedad.

La exconductora Adriana Zubiate es una amante del deporte y pese a que le dijeron que no volvería a practicarlo, hoy es su gran felicidad. (Foto: La Negra)

Ayuda a los niños con cáncer

Mientras duraba su proceso de quimioterapias, Adriana Zubiate se propuso cambiar la vida de los niños internados en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas y devolverles por un instante la alegría propia de su edad.

“Una vez un periódico me mató y dijo que estaba convaleciente en una cama y se pidió que oren por mí. Llamé al editor y le mandé una carta notarial. La verdad es que iba todos los jueves en la mañana, de 10 a 12, para leerles cuentos a los niños que luchan contra el cáncer, para que se sientan bien”, reveló.

Estos años fueron importantes para ella y le enseñaron a pensar en cómo ayudarlos. Hoy junto a su esposo ha creado la marca de ropa fitness ‘La Negra’ y un porcentaje de las ventas está destinado a brindar apoyo económico a una fundación que acoge a pequeños con cáncer. Las compras son online en su pág web www.lanegra.com.pe .

“Hay enfermedades como el cáncer que son muy costosas y si no tienes respaldo económico, ni siquiera con seguro, te vas a la quiebra. Como persona y expaciente oncológica pienso que no es justo, sobre todo que los niños pasen por esta enfermedad y muchos luchan sin ningún tipo de apoyo. Nuestra marca podría ser la primera piedra para que otras hagan lo mismo y apoyar a más asociaciones”, agregó.

Dará charla motivacional

Luego que se enteró por boca de su médico que si el tratamiento no hubiera funcionado y la operación no habría sido exitosa, su pronóstico no era mayor a vivir 9 meses, Adriana Zubiate se propuso que más mujeres con cáncer vean en ella un ejemplo de superación y no se dejen vencer.

“La pena, la depresión, eso es lo que te lleva. Daré un testimonio vivencial de mi experiencia con el ‘cangrejo’, con herramientas para que lo puedan superar de la mejor manera como lo logré yo. Me encantaría que me vean como ejemplo, no por ser la exconductora sino en el sentido de que si ella lo pudo hacer por qué yo no. Siempre he creído que la vida es un boomerang, no hay mayor satisfacción que ayudar a gente que de verdad lo necesita”, agregó tras superar el cáncer hace once años.

Este 17 de noviembre ella dará una charla gratuita titulada ‘Más fuerte que el cáncer’ en la gran feria Expofit en el Centro de Exposiciones Jockey, del Hipódromo de Monterrico. El evento va los días 17, 18 y 19 de noviembre y Adriana Zubiate también presentará lo mejor de su colección ‘La Negra’.