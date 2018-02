7 razones por las que estar soltera a los 30 es lo máximo

No tener pareja a los 30 puede ser una situación con grandes beneficios. (Foto: IStock)

Si tienes 30 y tras ver a tus amigas casándose has empezado a plantearte seriamente tu situación sentimental, bueno déjame decirte que es mejor que despidas ese pensamiento de tu cabeza.

Y es que, estar soltera a esa edad te brinda grandes beneficios y no me refiero a lo económico, (no tienes que comprar regalos en fechas especiales) sino a otros como los que te comparto a continuación.

1.- Disfrutas del tiempo contigo misma

Agendar un día de spa, manicura o pedicura será sencillo, porque solamente debes coordinar la fecha basándote en tus compromisos laborales y no con citas previas con tu pareja. ¡Fantástico!

2.- Ahorras

Tal como te mencionaba en el segundo párrafo, no te preocuparás por comprar regalos de San Valentín o de cumpleaños, algo que tu bolsillo agradecerá.

3.- Serás tu prioridad

Cada salida que coordines se relacionará con tus ganas, por lo que, si solamente quieres tener un día de Netflix, así será.

Disfrutarás de la vida a tu manera. (Foto: IStock)

4.- Elegirás mejor a tus futuras parejas

No saldrás con alguien únicamente porque te sientes sola, de hecho, ahora tus citas deben cumplir expectativas muy altas.

5.- No tendrás que ver películas o series por satisfacer a alguien

Cuando tienes pareja no siempre puedes hacer lo que deseas, por lo que a veces es necesario ceder. Sin embargo, si estás soltera eso no sucederá.

6.- Tomarás riesgos al vestir

Te vestirás como quieres y no te importará lo que piensen los demás, porque solamente te interesa tu opinión.

7.- Sabrás decir que no

Cuando eres joven, negarte a algo no es fácil. A los 30 puede ser tu respuesta usual.