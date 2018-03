8 frases de Stephen Hawking para leer atentamente y reflexionar

Stephen William Hawking fue un reconocido físico teórico que nació el 8 de enero de 1942 en Oxford y falleció el 14 de marzo de 2018 en su casa de Cambridge. Su pérdida es una de las más devastadoras para el mundo, porque es considerado uno de los más grandes cerebros de la ciencia actual. Y es que logró realizar grandes descubrimientos de la astrofísica moderna como son la nueva teoría del espacio-tiempo.

Además, era una persona que solía utilizar sus conocimientos para formular diversas frases que pueden ser aplicadas en la vida diaria y llevarnos a la reflexión.

Stephen Hawking padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA), la cual le fue descubierta cuando tenía 21 años y ocasionó que pierda el movimiento de sus extremidades y cuello, por lo que utilizaba una silla de ruedas que era controlada por una computadora que manejaba con leves movimientos de cabeza y ojos.

Tampoco podía hablar, así que se comunicaba a través de un sintetizador de voz que usaba con la contracción voluntaria de una de sus mejillas. Por medio de esto podía realizar entrevistas y conferencias.

Es así como, para recordarlo, te comparto algunas de sus frases más inolvidables que te harán reflexionar.

1. “Solo somos una raza de monos avanzados en un planeta más pequeño que una estrella promedio. Pero podemos entender el universo. Eso nos hace muy especiales.”

2. “El peligro radica en que nuestro poder para dañar o destruir el medio ambiente o a nuestros pares, aumenta a mucha mayor velocidad que nuestra sabiduría en el uso de ese poder.”

3. “Las personas tranquilas y silenciosas son las que tienen las mentes más fuertes y ruidosas.”

4. “La gente que se jacta de su coeficiente intelectual son unos perdedores.”

5. “Me he dado cuenta de que incluso las personas que dicen que todo está predestinado y que no podemos hacer nada para cambiar nuestro destino, igual miran antes de cruzar la calle.”

6. “La inteligencia es la capacidad de adaptarse al cambio.”

7. “El peor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, es la ilusión del conocimiento.”

8. “Los agujeros negros no son tan negros como los pintan. No son las cárceles eternas que se pensaba eran. De un agujero negro pueden salir cosas, hacia el exterior y, posiblemente, hacia otro universo. Así que, si sientes que está en un agujero negro, no te rindas; hay una salida.”