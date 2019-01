10 frases de Jojo Moyes que te enseñan a amar de manera diferente

Jojo Moyes es una escritora y periodista inglesa que tiene la suerte de que sus obras han sido traducidas a más de 11 idiomas y vendidas en muchas partes del mundo para deleite de sus fanáticos. Asimismo ha ganado dos veces el Premio de Novela Romántica del Año por la Asociación de novelistas románticos.

Sin embargo, Yo antes de ti (Me before you) fue la novela que la ayudó a saltar a la fama, ya que gracias a la historia romántica de amor – odio al inicio entre Will Traynor (hombre de negocios que sufre un accidente) y Louisa Clark (mesera desempleada que se convierte en su enfermera) hizo que todas las mujeres del mundo suspiraran con ella y en algunos casos derramaran más de una lágrima.

La historia de Jojo Moyes también ha inspirado la película “Me before you” que se estrenó en el 2016 para deleite de todas sus seguidoras alrededor del mundo. ¿No viste la película? A continuación, te compartimos un clip.

También, para animarte a verla y leer su historia, la cual ya cuenta con una segunda parte, en la parte superior de la nota te compartimos algunas frases.