¿Tu niña irá contigo a una boda? Con estas tendencias estará elegante y tierna

Una de las dudas que tienen las madres al momento de ser invitadas a un matrimonio o fiesta formal es si llevar a sus pequeñas o no, pues para algunos no es una buena idea. Sin embargo, hay momentos en que ellas son las invitadas especiales y no se pueden perder por nada de este acontecimiento.

Ahí es cuando llega la pregunta de: ¿qué le pongo para que se vea elegante y no deje de lado su ternura? Las últimas tendencias dejan atrás los típicos colores rosados, el tul y los bobos para dar paso a verdaderas teñidas dignas de pasarela.

“Ahora se usan brillos, colores divertidos, escarcha, lentejuelas, telas sin brillos pero elegantes, hombros afuera, sin manga, con correa. Tenemos una propuesta bastante integral desde casual hasta de gala y todo para armar el look desde la ropa hasta los accesorios, carteras, vinchas, etc”, precisó María Elena García, gerente de marketing de The Children’s Place a nivel regional.

En cuando a colores para los vestidos de niñas en ocasiones elegantes estos pueden ser fuertes como rojo, verde esmeralda o negro que es muy buena opción, aunque a las madres no les guste tanto ponérselo al ser tan chicas.

“Hay que optar por colores fuertes también en vestidos formales pues los tiempos ya cambiaron. A las niñas les gusta escoger su ropa así que ellas eligen ese tono y les queda muy bien. En cuanto a accesorios va a depende del gusto de la pequeña y su mami, menos es más siempre. Un vestidito con una vincha y aretes o una carterita. En zapatos se puede optar por charol, brillantes y con lentejuelas”, agregó García quien llegó a Perú para la inauguración del segundo local de la conocida marca americana en Lima.