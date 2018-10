¿Tienes un hijo adolescente? Así puedes ayudarlo a controlar sus emociones

Si tienes un hijo adolescente, como madre te debe haber pasado, en más de una ocasión, que este te dice que no lo entiendes, que no apoyas sus decisiones y siempre cuestionas cada uno de sus actos. Es aquí donde se genera un conflicto pues no saben bien cómo afrontar sus emociones en una etapa en la que todo les resulta nuevo y donde la presión social y de los estudios aumenta.

“La adolescencia es una etapa de transición que prepara al niño para convertirse en adulto, es una etapa en la que lo cambios producidos por los procesos madurativos biológicos y de sociabilización, hacen que la persona se torne más sensible a la influencia social. Esta situación se ve empeorada por problemas de baja autoestima presente cada vez en mayor número de adolescentes”, sostuvo la Magister Elva Franco Delgado, Psicóloga de profesión y docente de la Escuela Profesional de Psicología de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa.

Los problemas se presentan cuando no logran incorporar ideas positivas, por ejemplo, en relación a su imagen física, a sus habilidades y logros, por lo que no tienen un adecuado autoconcepto y las emociones les pueden jugar en contra. Además, la baja autoestima en la adolescencia empeora el alto grado de influenciabilidad, característica propia de esta etapa de la vida.

La especialista recomienda a los padres el enseñarles a los adolescentes a canalizar la energía a través del deporte, las artes y otras posibilidades de expresión, con la finalidad de evitar conductas de riesgo y agresividad. También mencionó que la carencia de habilidades sociales recae principalmente en una falta de empatía, hecho que incrementa la severidad de la agresividad observada en los jóvenes de hoy.

Por estos motivos, es necesario que los padres observen el desarrollo de sus hijos desde la etapa preescolar, no descuidarlos durante su crecimiento, enseñándoles con el ejemplo, brindándoles opiniones positivas y realistas y motivándolos a desarrollar habilidades que los conduzcan al éxito.