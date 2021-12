¿Qué tipo de bloqueador deben utilizar los niños de acuerdo a su edad y actividades?

Aunque ya empezaron los días de sol, el verano todavía no llega; sin embargo, eso no quiere decir que los padres no necesitan preocuparse por la piel de sus hijos, quienes suelen estar muy expuestos al sol.

De acuerdo con el Servicio de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), el Perú se encuentra encabezando la lista de los países que se ven más afectados por la radiación solar, lo que puede poner en riesgo la salud de los habitantes (especialmente los niños).

Por tal motivo, a continuación, los especialistas de Banana Boat brindan recomendaciones para que los padres pueden elegir el protector solar ideal para sus hijos de acuerdo a su edad o actividades que realice.

Bebés de 6 meses a más

Los especialistas recomiendan que a partir de esas edad (bebés menores de ese tiempo no deben ser expuestos al sol), los progenitores apliquen bloqueador a sus hijos. Es ideal uno con FPS (factor de protección solar de 50 o más.

Para realizar actividades al aire libre

Los niños están en constante movimiento y durante la temporada del verano es

común que pasen tiempo al aire libre. Por ello es importante que utilicen un

producto resistente al agua y al sudor, el protector solar Kids Sports es una opción.

Para estar muchas horas en el agua

Si tus pequeños pasan todo el día en la piscina, entonces necesitas un bloqueador resistente al agua: la línea Aqua Protect Kids es una alternativa.

¿Cómo aplicar el bloqueador solar?

Es importante cubrir todas las zonas de la piel (incluidas las orejas, las manos, los pies y detrás del cuello. También es importante resaltar que los padres deben aplicar el producto 20 minutos antes de salir y reaplicar cada 4 horas.