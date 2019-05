¿Por qué no deben cortar inmediatamente el cordón umbilical de un bebé al nacer?

El corte tardío del cordón umbilical asegura al menos tres meses de hierro para los recién nacidos, alejándolos de la anemia, una valiosa reserva que puede peligrar durante los partos prematuros o las cesáreas no programadas.

Así lo advirtió el director de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud (Minsa), Gustavo Rosell De Almeida, quien recomendó a las embarazadas conversar con su médico tratante para asegurarse de realizar esta importante práctica.

“Tras el parto la placenta continúa latiendo e inyectando sangre al bebé, dentro de la cual hay hierro. No es cosa menuda, porque la leche materna no podrá suplir la deficiencia de hierro con la que nace un bebé que no ha recibido esta primera gran dosis de hierro”, comentó.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que cuando un niño nace este continúa unido a la madre por el cordón umbilical, que forma parte de la placenta, y recomienda mantener dicha unión por lo menos tres minutos antes de realizar el corte.

Procesos cerebrales

“Por muchos años no se dio importancia a esta práctica, pero ahora se hace esencial por la gran cantidad de evidencia científica que indica la importancia de esos tres a cinco minutos de transmisión de hierro”, detalló Rosell.

Explicó que sin las dosis adecuadas de este mineral en el cuerpo habrá dificultades para la “mielinización”, proceso por el cual se conectan y desarrollan las células del cerebro, las neuronas.

“El cerebro funciona como un circuito de cables. Las personas más inteligentes no son solo las que tienen más cables, sino las que tienen mejor conexión. Por tanto, de no tener el suficiente hierro, no se realizarán bien las conexiones cerebrales y no habrá un buen desempeño cognitivo, ni sensorial”, alertó.

La OMS recomienda el corte tardío de cordón umbilical en todos los tipos de parto, natural o cesárea, a menos que el recién nacido sufra hipoxia y necesite trasladado de inmediato para su reanimación.

Fuente: Andina