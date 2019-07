¿En qué momento una pareja debe acudir a una clínica de fertilidad?

En el Perú 2 de cada 10 parejas tienen problemas para tener hijos. Esto sucede debido a la edad, baja calidad espermática, anovulación (falta de ovulación), problemas hormonales, tener endometriosis , enfermedad pélvica inflamatoria, entre otros.

Para tratar eso, en el país se puede acudir a clínicas que cuentan con técnicas de fertilización como Fecundación In Vitro (FIV), ICSI (inyección intracitoplasmática de espermatozoides), transferencia de embriones, Screening Genético Preimplantacional (a través de la biopsia embrionaria con uso de láser).

¿Pero en qué momento acudir a estos lugares? De acuerdo con Augusto Ascenzo, experto en temas de fertilidad de la Clínica de Ginecología y Fertilidad de Miraflores esto se debe tener en cuenta ello cuando durante un año de haber tenido relaciones con la pareja en los días fértiles, sin ningún tipo de protección o método anticonceptivo no se logra el embarazo. Asimismo, si se trata de una pareja de avanzada edad que después de seis meses tampoco obtiene resultados.

Eso sí, el especialista menciona que los tratamientos a utilizar van de acuerdo con la causa de la infertilidad. También, resalta que este problema puede prevenirse llevando un estilo de vida sano (no fumar, consumir frutas y verduras, evitar el sobrepeso, etc.) y evitar la promiscuidad, entre otros.

Cabe destacar que el costo de Fertilización In vitro está US$ 5,000 aproximadamente, ya que varía si la paciente necesita un estudio cromosómico de los embriones. Según Ascenzo, ese tratamiento tiene de un 50 a 60% de éxito y si la paciente realiza tres procedimientos continuos la tasa sube en 80 a 90%, come