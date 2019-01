¿Qué actividades hacer con los niños para mantenerlos entretenidos?

Al llegar al verano, los chicos salen de vacaciones para tomarse un merecido descanso. Y esta época es perfecta para que los padres aprovechen y pasen unas semanas fuera de la rutina. Sin embargo, muchos no saben cómo mantener entretenidos a los niños durante este tiempo.

Para ello, Lenka Neyra, pedagoga y directora del nido Arco Iris nos brinda algunas divertidas opciones para evitar el aburrimiento:

1. Organizar sus actividades en las vacaciones

Es un momento oportuno para poder planificar viajes, campamentos urbanos o fuera de la cuidad, talleres o estancias con los abuelos esto tomando en cuenta la edad y las circunstancias en las que se desenvuelven nuestros hijos.

De acuerdo con Lenka Neyra debemos “combinar actividades tanto lúdicas como académicas y aprovechar la oportunidad que el verano nos ofrece para disponer de mayor tiempo libre con ellos, sin tantos límites y condiciones ni la necesidad de llevar horarios rígidos”.

No obstante, la especialista indica que en el caso particular de los niños más pequeños (entre los 1 y 3 años de edad) sí es recomendable armar una rutina con hábitos más marcados: “Si bien es cierto estamos en verano y no hay necesidad de agobiarse con horarios y rutinas estrictas, se sugiere que para que los más pequeños puedan diferenciar entre el periodo vacacional y el escolar, la rutina sea lo más especial posible, otorgando también momentos de flexibilidad y negociación en ciertas cosas. Así ellos entenderán esta diferencia”.

2. Planear actividades al aire libre

La época veraniega es el tiempo ideal para disfrutar del aire puro y un buen clima. Por eso una gran opción es realizar paseos especiales con actividades que puedan resultar interesantes para los niños como por ejemplo realizar un paseo en bicicleta por el parque, visitar museos, ir al zoológico, salir a la playa, ir a la piscina, hacer un picnic, entre otros.

3. La creatividad es tu mejor aliada

Las actividades anteriores son buenas alternativas para salir de casa, pero está claro que no siempre tenemos la energía para hacerlo. Si es que debemos quedarnos en casa “lo recomendable es poner toda nuestra creatividad para mantener entretenidos a los niños. Planear actividades temáticas como por ejemplo pijamadas, maratón de películas, noche de juegos de mesa, día de hacer postres juntos” o escribir cuentos podrían ser interesantes para ellos al reforzar no solo su autonomía sino también los lazos afectivos con sus padres” indica la especialista.

4.Talleres recreativos

De acuerdo con Lenka Neyra, inscribir a los niños en un taller de verano permite que “afiancen las rutinas y conocimientos que han adquirido a lo largo del último año lo cual les va a facilitar que sigan avanzando en autonomía y garantizará una vuelta al nido con normalidad”. Y agrega: “Cuando los niños ya son más grandes (desde los 6 años en adelante), se sugiere que tengan actividades colaborativas asignadas y sus propias responsabilidades en casa. De esta manera entenderán que todos hemos de contribuir con las actividades del hogar y que esta colaboración es necesaria para la convivencia”.