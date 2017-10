5 consejos para formar niños más seguros de sí mismos

Conforme los niños van creciendo, las madres tienen una tarea igual de importante que velar por su educación y buena alimentación, y es que en sus manos está el formar a niños con autoestima y amor por sí mismos.

La autoestima en los pequeños es un aspecto que debe tener especial atención en los padres de hoy y es definido como la valoración personal que se atribuye alguien, sin importar su edad.

Este cariño y seguridad propios se van construyendo desde la infancia y se fortalecen con las relaciones que cada uno tiene con personas significativas de su vida.

En esta nota te presentamos 5 consejos para que tus hijos se formen más seguros de sí mismos y rodeados del amor de sus padres, a cargo de los especialistas de The Little Gym (TLG).

1. Date tiempo para conocer a tus pequeños en su individualidad. Esto implica no solo aceptarlos incondicionalmente, destacando sus cualidades y estando orgulloso por sus logros, sino también aceptando las dificultades que podrían tener y ayudándolos a ser mejores versiones de sí mismos.

2. Aliéntalo a trazarse metas y buscar soluciones para lograrlas. Cuando un pequeño sobresale en alguna actividad o situación, tendemos a darle alabanzas, en lugar de alentarlo. Hay mucha diferencia en decir: “eres un trome, me encanta lo que hiciste”, a: “tu esfuerzo haciendo X, Y o Z dio un gran resultado, estoy muy feliz por ti”. Alentar es una expresión que inspira y motiva, reconoce el esfuerzo y el progreso. A largo plazo, ayuda al niño a que desarrolle su seguridad e incita su independencia, a diferencia de una alabanza que en algunos casos puede terminar generando una necesidad por la aprobación de otros.

3. Trátalo desde una disciplina con amor. Muchos adultos buscan “ganarle” a los niños en vez de “ganárselos”, usando métodos autoritarios y punitivos, devaluando su autoestima, volviendo a los pequeños rebeldes o ciegamente sumisos. “Ganarse” a los niños significa lograr su cooperación y educarlos para que adquieran responsabilidad, autodisciplina, resolución de conflictos e interés social.

4. Házlos sentir integrantes importantes de un grupo. Las personas tenemos una necesidad intrínseca de pertenecer y relacionarnos con otros, la cual aumenta a medida que vamos creciendo. Si bien el contexto familiar es la primera experiencia de grupo que tiene un pequeño, es imprescindible alentarlo a compartir momentos con sus pares, donde podrá desarrollar poco a poco sus habilidades sociales, descubrirá su individualidad y se sentirá apreciado por ello, por consiguiente, mejorando su autoestima. En ocasiones, es difícil que los pequeños encuentren grupos de socialización con niños de su edad, por ello, las clases y en actividades grupales son un escenario ideal para compartir con sus pares, trabajar en equipo, aprender a esperar turnos, desarrollar amistades y controlar sus propias emociones.

5. Sé ejemplo de resiliencia y buena actitud. Es parte del ser humano, equivocarnos y fracasar en algunos momentos de nuestra vida. El tener obstáculos en el camino o dificultades para alcanzar algo que quieren, no es algo ajeno a la vida de los niños. En estos momentos es importante lo que ellos hayan aprendido de nosotros, los adultos significativos que los rodean, sobre todo en cómo reaccionar a las adversidades.

¿Cómo pedirle a un niño que confíe en sí mismo, si no le enseñamos antes con el ejemplo?. Los especialistas de The Little Gym (TLG) recomiendan ponerle buena cara a la adversidad y enfrentar los problemas con creatividad y alegría. Además, ayudarlos a usar su creatividad para solucionar problemas, situaciones y contextos donde pueden decidir cómo actuar y ejercer su individualidad al momento de explorar el gimnasio o cumplir con los ejercicios de las estaciones.

Un niño con buena autoestima confía en sí mismo, respeta a quienes lo rodean, resuelve problemas y está dispuesto a aceptar nuevos retos a medida que se le presentan en la vida. Formar una buena autoestima en nuestros hijos, será darle una de las mejores herramientas para que luego pueda saltar a las aventuras de la vida con mucho éxito y confianza en sí mismo.