Halloween: este disfraz te sacará de apuros si no tienes uno para tu niño

Una de las actividades que disfrutan más los niños durante el año es el salir a las calles a pedir dulces tocando puertas en Halloween .

Sin embargo, ellos no podrán salir si es que no cuentan con un disfraz apropiado. Si como mamá no tuviste tiempo de comprarle uno, la creatividad siempre será tu gran aliada.

Aquí te contamos cómo realizar un divertido atuendo de momia para acompañar esta tenebrosa celebración de Halloween siguiendo las recomendaciones de los expertos de papel higiénico Paracas.

1. Lo primero que se debe hacer es usar un polo y un pantalón blanco debajo.

2. Luego se debe envolver todo el cuerpo con papel higiénico, se necesitarán unos 3 rollos aproximadamente, iniciando por la cabeza y continuando hacia abajo: cuello, hombros, brazos, pecho, cintura, caderas y piernas.

3. Para ir sujetando el papel es recomendable usar cinta adhesiva o goma líquida.

4. Al finalizar se pueden dejar unas tiras de papel colgando y poner algunos detalles de pintura para darle que se vea envejecido.