Gianella Neyra: su gran consejo si deseas tener un segundo hijo a los 40 años

No solo es actriz y conductora de televisión sino madre al cien por ciento. Gianella Neyra afronta día a día un reto distinto con la crianza de sus dos hijos, de 9 y 2 años, y a sus 40 años sabe perfectamente que lo más importante de todo es estar para ellos en cada momento, siendo pieza clave en su crianza.

El nacimiento del primero fue una experiencia que nunca olvidará y a poco de llegar a la base cuatro decidió volver a encargar a la cigüeña, esta vez junto a su novio Cristian Rivero .

Gianella Neyra sabe que muchas madres tienen más de una duda antes de tener su segundo bebé y más cuando actualmente están trabajando y temen no poder estar al 100% en casa cuidándolos. Ella tiene un gran consejo.

“Todo siempre tiene su pro y contra. Haber tenido este segundo hijo más grande me ha permitido encararlo de manera distinta, estoy más tranquila, más segura en un montón de aspectos, no tengo tanta ansiedad, eso me permite disfrutarlo muchísimo más. La contra es que tu cuerpito ya está un poco más cansado, una mala noche te cuesta más remontarla, que creo eso es lo que más me ha costado y hasta hoy me cuesta, pero mi consejo es que si lo quieren tener que lo tengan, no hay nada, al menos que sea algo clínico, que te lo impida. Todo se va a dar, todo de alguna manera increíble funciona. Un nuevo hijo es siempre un aprendizaje, vas a tener menos tiempo, las primeras etapas son caóticas, pero siendo el segundo lo tienes que saber. Es hermoso tenerlo y poder disfrutarlo”, dijo a peru.com la conductora de ‘Alerta Bebé’.

Gianella Neyra rescata que lo más lindo de volver a ser mamá es “ver el amor que se tienen los hermanos por más que se peleen, porque se ‘matan’ también. Ver cómo se apoyan, ayudan, miran es algo que ya me paga las malas noches, la falta de sueño, me devuelve todo”.

La conductora también precisa que es normal que las mamás a los 40 años “nos frustremos, sintamos pésimas por no tener tanto tiempo, pero todo es parte del proceso. Tenemos que saber que no estamos solas, que no es tan terrible y que podemos reírnos de ese caos. Lo mejor que puedo aconsejar es respirar. Va a ser difícil, no hay forma que no sientas la culpa y quieras llamar a cada minuto para saber que tu bebé está bien, pero tente paciencia, es un día a la vez. No pretendamos ser las mejores mamás, trabajadoras y mujeres perfectas. Si sabemos que está bien equivocarnos, ese camino va a ser más suave y disfrutable”.

‘Alerta bebé’ inicia su segunda temporada este lunes 30 de octubre por el canal 6 y 506 HD de Claro TV. El programa se emitirá cada quincena, con repeticiones semanales. Además, lo puedes ver en la web de Canal J así como en el app disponible en los televisores smart de Samsung.