Día del Padre: ¿quieres regalarle un curso a papá? Descubre aquí el ideal

Debido a la cuarentena que vive el país para prevenir más contagios por COVID-19, muchos padres se encuentran trabajando desde casa, por lo que eso les brinda la oportunidad de tener más tiempo para ver televisión con sus hijos y también llevar algún curso.

Si estás pensando en regalarle a papá uno que siempre ha querido, te contamos que Crehana, cuenta con opciones adecuadas a su perfil y preferencias.

Creador de negocios

Cursos de negocios ligados a la innovación, el emprendimiento, liderazgo, las ventas son los adecuados para potenciar sus habilidades e iniciar su propia marca.

Gamer aficionado

El curso de League of Legends hará que tu papá se vuelva un experto de los eSports.

El constructor

‘Introducción a la carpintería’ hará que tu papá pueda conocer mediante técnicas y métodos sencillos cómo cortar, trazar y entarugar para construir su primera repisa o hasta un armario para la habitación. Además, aprenderá los tips necesarios para los acabados finales como lijado, masillado, la aplicación del barniz o el protector.

Músico

¿Tu papá pone a todo volumen su música favorita en casa? ¿Disfruta componer canciones y siempre quiso ser un productor musical? Nunca es tarde para que lo logre. Regálale cursos relacionados a la música para que pueda estudiar lo que siempre soñó como “Creación y producción musical desde cero” y cree su propia música, aprenda las herramientas básicas de composición, técnicas creativas para diseñar y grabar sonidos e instrumentos.

“Para todos los papás buscamos que continúen mejorando sus habilidades y porque no aprendiendo en familia. Lo que más nos emociona es saber que hay personas que todavía quieren explorar y estudiar lo que siempre quisieron, pero por la falta de tiempo, no lograron hacerlo realidad. Nunca es tarde para descubrir quien quieres ser y nosotros buscamos fomentar eso”, comentó Rodolfo Dañino, co fundador de Crehana.