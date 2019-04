¿Cuáles son las enfermedades más comunes en época escolar y sus síntomas?

El cambio de clima durante el invierno ocasiona que niños y adultos estén expuestos a diversas enfermedades típicas de esos cambios, especialmente los pequeños en edad escolar porque los colegios se vuelvan un lugar de contagio.

Usualmente sucede en los menores que tienen un sistema inmunológico débil y que no cuentan con las vacunas adecuadas, pero eso no quiere decir que los otros niños no sean propensos.

Por ello y para tomar las medidas adecuadas, la doctora Melissa Brosset, pediatra de la Clínica Anglo Americana cuáles son las enfermedades más comunes y sus síntomas:

Infecciones respiratorias

Las más usuales son: faringitis, gripe (causada por el virus de influenza), resfríos y neumonía. Para evitarla se recomienda que los padres enseñen a sus pequeños a lavarse las manos antes y después de jugar con sus compañeros.

Gastroenteritis

Sus señales son diarrea, vómitos, dolor abdominal y fiebre. Se contagia al compartir cubiertos con una persona infectada, por lo que es importante enviarle al menos sus propios utensilios.

Varicela

Es altamente contagiosa y tiene como síntomas principales a la aparición de las ampollas y fiebre. Se puede prevenir con la aplicación de la vacuna.

Sarampión

Se produce por un virus y es muy contagiosa, la cual se da cuando una persona que la tiene estornuda o tose. Fiebre alta, enrojecimiento ocular y secreción nasal son algunas de las señales.