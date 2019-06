¿Cómo prevenir la neumonía en niños?

Cada día el frío está más intenso haciendo que niños y ancianos estén expuestos a sufrir de males como la neumonía. En el caso de los menores, cada vez son más los pequeños que la presentan.

De acuerdo con los especialistas del Seguro Social de Salud (EsSalud) esta enfermedad se puede prevenir en los niños, a través de vacunas, cuidados de higiene, lavado de manos, lactancia materna y cuidado nutricional.

El médico Guillermo Bernaola, neumólogo pediátrico del hospital Edgardo Rebagliati, explicó que la neumonía es una infección a los pulmones, provocada por agentes patógenos como virus y bacterias, siendo las principales la influenza y el neumococo.

Mencionó que entre los principales síntomas de la enfermedad son el catarro, tos, fiebre y decaimiento. Dijo que si bien estos aspectos son similares a otras infecciones respiratorias; la diferencia es la dificultad para respirar, la cual se presenta en casos de neumonía.

Anotó que los niños que no han sido vacunados, que no reciben lactancia materna exclusiva, están expuestos al humo del tabaco y no tienen buen estado nutricional corren el riesgo de contraer neumonía.

El especialista señaló que la neumonía es curable, pero puede ser mortal sino se toman las medidas de tratamiento a tiempo. “Cualquier persona puede contraer neumonía, pero algunas son más vulnerables como los bebés, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas”, acotó.

Recomendaciones

El neumólogo pediátrico manifestó que para prevenir la neumonía en niños es importante que estén vacunados, reciban la lactancia materna exclusiva, tengan buena alimentación y cuidados de higiene, como el lavado de manos.

“No basta con una sola vacuna, es necesario que a los niños se les aplique dosis de refuerzo para prevenir la enfermedad”, enfatizó Bernaola, quien alertó que los menores que han tenido neumonía son más propensos a recaer en la misma enfermedad.

Finalmente, el especialista recomendó a los padres de familia que ante la aparición de los síntomas de neumonía llevar de inmediato a su hijo a un centro de salud para que reciba la atención y el tratamiento correspondiente, y evitar automedicarse.

Fuente: Andina