8 cosas que quiero que mi hermana menor conozca sobre el amor

Tener una hermana con la que nos llevamos muchos años de diferencia no significa únicamente que la recogeremos del colegio cada vez que nuestros padres no puedan o que por fin tenemos esa muñeca de carne y hueso que siempre deseamos, sino que ahora contamos con una mejor amiga para toda la vida, quien no dudará en recurrir a nosotras cada vez que necesite un consejo.

A continuación, te comparto una lista de 8 cosas que a las mujeres que tienen hermanas les gustaría que ellas aprendan sobre el amor :

1.- Te romperán el corazón, pero yo siempre estaré a tu lado.

2.- Tu primera ilusión no es igual a primer amor.

3.- Aunque, no lo creas, el corazón sí habla y siempre será tu mejor consejero.

4.- No siempre es correspondido, pero eso no quiere decir que no exista alguien para ti.

5.- A veces sentirás que debes cambiar por un chico, no lo hagas.

6.- Tal vez tú y tu mejor amiga se enamoren de la misma persona. No se peleen por él, no vale la pena.

7.- No permitas que los otros juzguen tu relación, solamente sé feliz.

8.- Si te engañan, no sientas que todos los hombres son iguales.