4 cosas que debes evitar regalar en un baby shower

Si una de tus amigas está embarazada y estás invitada a su baby shower , y no sabes qué podrías regalarle que sea de utilidad, pues bien no te compliques. Hay obsequios clásicos que siempre te sacarán del apuro; sin embargo, no todos son de los más recomendables.

A continuación, te decimos qué cosas debes evitar regalar a un bebé:

1.Peluches

Los expertos recomiendan que los bebés no tengan este tipo de juguete, pues llegan a guardar polvo que pueden afectar la salud del bebé. Es preferible que elijas juguetes de acuerdo a su edad, que sean más útiles.

2.Zapatos

Existen miles de diseños con detalles muy tiernos y seguro pensarás que el mejor regalo, pero debes saber que los bebés crecen muy rápido. Si quieres darle algo para sus pies, una opción es darle unos zapatitos tejidos que lo usará más frecuente.

3.Ropa muy cara

Lo más probable es que solo lo utilice una vez. Por ello, es mejor optar por tres o cuatro prendas que sean de menos costo y le servirán para varios días.

4.Pañales

La verdad es que los bebés crecen tan rápido que los papás siempre se quedan con las tallas para recién nacido. Puedes optar por obsequiar por unos calzoncitos entrenadores que le servirá a futuro a tu amiga.