WhatsApp: ¿estas 4 preguntas te garantizan una pelea con tu pareja?

WhatsApp se ha vuelto muy popular entre las parejas, porque gracias a esta aplicación pueden estar en comunicación en todo momento. Sin embargo, eso no significa que existan preguntas o temas que son mejor no tocar por esta vía.

A continuación, te contamos cuáles son y así evites tener discusiones con tu chico.

1.- ¿Por qué sigues despierto?

Han pasado 30 minutos desde que te dijo buenas noches, pero sigue en línea. No cuestiones los motivos, hacerlo hará que piense que eres una enamorada extremadamente celosa.

2.- ¿Con quién más estás conversando?

Se demora mucho en responder tus mensajes y lo primero que se te viene a la cabeza es que te engaña con alguien. No seas paranoica, puede ser su mejor amigo, mamá u otro familiar.

3.- ¿Sigues en contacto con tu ex?

Llevan saliendo pocas semanas, te han contado que lo vieron conversando con su ex y la duda te mata por dentro. Entonces, para saber la respuesta lo más pronto posible, deseas preguntarle la verdad por WhatsApp. No lo hagas, porque eso evitará que veas su rostro y descubras si te miente o no.

4.- ¿Por qué te demoras en responder?

Le escribiste para saber sobre su día, pero no te contesta. De hecho, ya pasaron 30 minutos y nada. No imagines cosas, tal vez se debe a que está en alguna reunión o simplemente está ocupado. ¡No te desesperes!