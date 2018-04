¿Tu pareja viajará con sus amigos? 5 consejos para reaccionar con madurez

Imagínate esta situación, tu pareja lleva semanas comentándote que desde pequeño existe un lugar que siempre ha querido conocer y que su mejor amigo tiene una casa en ese sitio, así que el próximo mes junto a dos chicos más disfrutarán de un viaje de hombres, ¿qué harías?

Probablemente se formará una mueca extraña en tu cara que no se parece en nada a una sonrisa, porque la verdad es que esperabas que te diga para hacer esa aventura juntos. Sin embargo, no te enojes, porque al igual que tú, yo he pasado por eso y para ayudarte a sobrellevar ese momento, a continuación, te brindo algunos consejos:

1.- Recuerda que te ama

No dudes de sus sentimientos y ten presente siempre que su corazón te pertenece. Además, después pueden conocer el lugar juntos.

2.- Siempre es bueno divertirse con los amigos

Todas las personas necesitamos disfrutar momentos con nuestros BFF. Asimismo, puedes aprovechar ese tiempo para una pijamada con tus amigas.

3.- No lo llames cada 5 minutos

Recuérdale que lo extrañas, pero no a cada rato. Hacer eso puede ocasionar que piense que eres extremamente celosa o quieres saber que está haciendo sin ti.

4.- Ignora los malos comentarios

En todo el mundo existen personas que tienen malas intenciones y que tratarán de meterte ideas negativas. No hagas caso y confía en tu chico.

5.- Merecen divertirse por separado

Eso ayuda a mantener un equilibrio en la vida y les dará nuevas historias para compartir.