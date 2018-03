¿Tienes problemas con tu pareja? El coaching puede ayudarte a lograr la paz

Mejorar una relación es un tema de dos. Cuando una persona o pareja consigue tener relaciones efectivas, sanas y armoniosas, su mundo cambia y prospera, incluso su salud (física y mental) mejora.

“El coaching es una manera de ayudar a las personas a encontrar SU mejor camino. Resalto el “su” porque no se trata de dar consejos, sino de ayudar a ampliar las posibilidades que tiene una persona y empezar a tomar alguna de esas posibilidades con toda la confianza y motivación que se merece cualquier ser humano”, explica Javier Benítez, coach y autor del libro “Sé feliz, gratis”.

Él indica que se puede aplicar en el plano sentimental en tres grandes aspectos: ayudar a las personas a encontrar el amor, ayudarnos a entender los problemas que tenemos en pareja y el último, a superar algunas situaciones de ruptura sentimental.

En el caso de problemas con tu pareja, el coaching te permitirá analizar si te conviene o no seguir con tu relación actual.

Javier Benítez conversó con peru.com y aquí te compartimos algunas interrogantes relacionadas a los problemas de pareja y cómo alcanzar la paz en tu relación

1. ¿Qué se debe tomar en cuenta para poder tener una relación sana?

Es esencial aceptar a las personas como son, no tratar de cambiarlas si ahora no es su momento. Todas las personas podemos cambiar, pero debemos hacerlo por motivaciones intrínsecas, no por imposición. Es importante también dejar de juzgar a los que nos rodean. Todo se puede hablar, pero la crítica no debe ser el patrón común en una relación. Uno debe hablar de los hechos, pero debe ser cuidadoso con los adjetivos hacia las personas.

2. ¿Cómo se logra estar en paz con uno mismo?

En primer lugar, agradeciendo cada mañana al despertar por contar con un día más y por todas las cosas positivas que tenemos. En segundo lugar, entendiendo que la vida es un regalo, aunque lleno de desafíos. La manera cómo te tomes esos desafíos te ayudará a mantener la calma o por el contrario a no disfrutar ni siquiera de las cosas buenas que nos rodean.

3. Si las peleas son constantes y uno reacciona más enfurecido que el otro, ¿hay manera de solucionar esa constante recurriendo al coaching?

Sí, pero no un coaching conjunto sino por separado. Cuando se juntan dos personas enfurecidas ante un tercero, suelen tratar de justificarse y el conflicto puede ir en aumento. Sin embargo, cuando las personas aceptan tomar un coaching individual sabiendo que es para mejorar, logran calmarse y entender mejor la situación que si están en medio de una discusión con la otra persona.

4. ¿Qué se necesita para que una relación en verdad funcione?

Hay tres aspectos:

Respeto:* sin respeto no puede existir ningún tipo de relación sana, solo existirían relaciones por imposición.

Motivaciones comunes:* las relaciones de pareja se mantienen en la medida en que sea motivador seguir juntos. Las motivaciones pueden ser cambiantes y de nosotros depende mantenerlas vivas o cambiarlas.

Amor:* no es necesario estar enamorado como al principio, pero sí debe haber un sentimiento de atracción física o emocional hacia la persona. Si no se siente nada, es difícil que la relación pueda mantenerse. Dicho lo anterior, que no haya amor en un momento dado no significa que no pueda volver. El amor también se genera y crece cada día cuando hay entendimiento.

5. ¿Qué cualidades personales se deben utilizar para resolver los conflictos con la pareja?

Se debe tener empatía. Empatía no es solo “ponerse en los zapatos del otro”, sino “caminar también con las piedritas de esos zapatos”, es decir entender verdaderamente cómo está sintiendo la otra persona. Es importante no juzgar. Se puede ser duro con el problema, pero suave con las personas. Para ello existen técnicas de asertividad a través de las cuales las personas consiguen sus objetivos sin dañar la relación. Además, hay que ser creativos para encontrar nuevas soluciones y alternativas en la relación de pareja. La relación debe alimentarse día a día y para eso es necesario un poco de creatividad.

6. ¿Cómo se alcanza la felicidad con la pareja?

Para mí la felicidad es la decisión de disfrutar tu viaje. La relación de pareja es un viaje más y para disfrutarlo tienes que decidir que quieres disfrutar el viaje con esa persona. Hay que ser realista, antes que nada, debes preguntarte si quieres hacer el viaje con esa persona y después, si una vez iniciado el viaje y conocido al compañero, quieres seguirlo o no. La vida es maravillosa, pero siendo tan corta, debemos tratar de encontrar una persona que nos ayude a hacer el viaje más placentero, no lo contrario como a veces sucede.

7. ¿Qué consejos se pueden dar para mejorar en pareja?

Cada pareja es diferente y tiene sus propias reglas. Eso está bien. No se deben dar consejos desde afuera sin conocer a cada persona y menos si esas personas no lo han pedido. A veces la familia o los allegados cercanos se lanzan a aconsejar cosas y puede no ser lo más adecuado. Me encanta un dicho que dice “Es increíble con qué facilidad el ser humano soluciona los problemas, sobre todo, los de los demás”. Incluso siendo profesional del coaching tengo mucho cuidado para no aconsejar directamente. Prefiero ayudar a que cada uno identifique qué es lo que está pasando y después con todas las posibilidades sobre la mesa, elija lo mejor para él/ella, no lo mejor para mí o para otro.