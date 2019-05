¿Terminaste una relación? Etapas por las que probablemente pasarás

El fin de una relación no es nada fácil. No importa si fue por infidelidad, se acabó el amor u otros motivos. El simple hecho de no volver a compartir momentos con esa persona tan especial para ti puede ser muy doloroso.

Por tal razón superarlo te tomará tiempo, para algunas mujeres serán semanas y en otros casos meses o años. Y es que para sanar ese corazón ‘herido’ probablemente pasarás por las etapas que te mencionamos a continuación:

1. Negación

Se llama así porque es una época en la que recién estás asimilando que esa persona no estará contigo y todos los planes que tenían juntos no se realizarán.

2. Tristeza

Luego de que ya asimilaste el fin de tu relación es probable que recién empieces a sentir el dolor que la situación te provoca. Querrás llorar y gritar para que puedas desahogarte y hacerlo será lo mejor.

3. Aceptación

Esto quiere decir que cada vez estás más cerca de ver la luz al final del túnel y reconocer que, aunque no funcionó, aprendiste mucho de todo.

4. Enfócate en ti

Después de la tormenta viene la calma, lo que quiere decir que es momento de ver todo lo que te espera el futuro para que crezcas como persona.