¿Te mudarás con tu pareja? 5 tips para decírselo a tus padres

Es normal que cuando tienes varios años con alguien el siguiente paso que quieran dar como pareja sea casarse o convivir, decisión que deberían tomar solamente tú y tu chico. Sin embargo, cuando vives con tus padres necesitas comunicarles que ya no estarás en casa, algo que no siempre es fácil de hacer.

Y es que, ¿cómo decirle a mamá y papá que ya no desayunarás con ellos? Bueno, no entres en pánico porque realizarlo no es complicado. En realidad, solamente necesitas seguir los consejos que te damos a continuación y listo:

La comida puede ser tu gran aliado al momento de contar la noticia. (Foto: IStock)

1.- Invítalos a cenar

Llévalos a su restaurante favorito y en ese lugar coméntales tu decisión. Recuerda que con el estómago lleno se asimilan mejor las noticias.

2.- Argumenta con hechos que eres capaz de vivir sola

Realiza un Power Point donde expliques como tu pareja y tú han distribuido los gastos y que ambos son conscientes de todo lo que deben de pagar.

3.- Demuéstrale que las cosas con tu pareja van en serio

Para esto sería bueno que, junto a tu chico, le digas a tus padres que la relación está bien y ambos cuentan con una buena estabilidad económica adecuada para esta etapa.

4.- Llévalos al lugar donde vivirás

De esa manera, tus progenitores no creerán que tu decisión fue precipitada. Ten presente que para papá y mamá los hijos siempre serán sus ‘bebés’.

5.- Diles que llegó el momento de independizarte

Si bien adoras vivir con tus padres, sientes que es tiempo de dejar el nido y dar este paso con tu pareja y empezar a formar tu propia familia.