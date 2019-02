San Valentín: ¿qué regalarle a tu enamorada en esa fecha especial?

San Valentín es la festividad en la que se festeja lo bello que es el amor. Por tal motivo es usual que las personas le entreguen algún presente a su pareja para demostrarle al cariño que tienen hacia ella.

En Inperfectas sabemos que encontrar el regalo ideal no es nada fácil, ya que cada ser tiene gustos diferentes. Para ayudarte a que no te cause estrés esa búsqueda hemos preparado esta nota enfocada en opciones para damas.

Y es que cada mujer es distinta, por ejemplo, a algunas nos encanta el maquillaje y seríamos feliz con una paleta de sombras o tal vez un labial de un tono que está en tendencia. Por otro lado, tenemos a aquellas chicas que aman los libros, la ropa o la tecnología.

Eso sí, ante de decidirte por algún presente analiza los gustos de tu chica y pregúntate: ¿siempre luce maquillada? ¿suele llevar un libro en su mochila? ¿es deportista o prefiere quedarse en casa?

Pensar en ello te ayudará a elegir mejor el regalo adecuado y darle algo que a ella le encantará. Así que empieza a revisar la galería superior y elige la mejor opción.

Cabe destacar que el Día de San Valentín, o San Valentín simplemente, no solo se festeja en Estados Unidos, sino también en México, Argentina, Colombia y demás países de Latinoamérica, aunque en algunos sitios es conocido con otro nombre.