¿Quieres volver con tu ex? 5 importantes motivos para no hacerlo

Volver con tu ex no siempre es una buena decisión. (Foto: IStock)

Todas las mujeres tenemos un ex con el que después de algunos días de terminar la relación hemos querido regresar, a pesar de que nuestro cerebro nos dice de que no es la mejor decisión.

Sin embargo, olvidarlo es difícil y no coger el celular para llamarlo y decirle todo lo que sientes por él te está costando mucho. Para ayudarte a que no caigas en la tentación, a continuación, te damos cinco razones que debes tener presente.

1.- Rompió tu corazón

Lloraste por él más de un mes y de hecho sino fuera por tus amigas seguirías encerrada en tu habitación.

2.- Existen muchas posibilidades de que todo acabe mal

Si las cosas llegaron a su fin por problemas de personalidades, entonces nada te asegura que las cosas cambiarán.

3.- Si te engañó una vez, lo hará nuevamente

Aunque, no todas las personas son igual. Existen muchas posibilidades de que ocurra, por lo que, si no te agrada la idea de pasar por eso, no lo hagas.

4.- Tus amigas lo detestan

Tu familia y tus BFF son las únicas que buscan lo mejor para ti, por lo que, si a ellas no les gusta la idea, no dudes en escucharlas.

5.- Tu cerebro dice que no lo hagas

A veces es bueno escucharlo e ignorar a tu corazón, porque este puede dejarse llevar por los sentimientos y hacer que cometas errores. ¡Cuidado!