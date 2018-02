¿Quieres terminar tu relación? 5 consejos que te ayudarán a decírselo

Si bien las relaciones de pareja nos hacen sentir queridas, y nos dan felicidad, muchas veces estas cierran su ciclo y llega un momento en que los problemas y discusiones son más fuertes que los sentimientos. Es ahí donde te pones a pensar si es necesario ponerle fin.

Ahora, más mujeres afrontan el momento y deciden optar por su tranquilidad. Y es que muchas veces nos sacrificarnos y queremos aguantar un poco aún sabiendo que ya nada es igual.

Si la frase “es mejor estar sola que mal acompañada” está rondando tu cabeza, aquí te dejamos algunos consejos que te ayudarán a hacer que ese momento se desarrolle de la mejor manera.

1. Nunca dejes de lado la sinceridad: cuando se acaba una relación con alguien, debes asegurarte que estás siendo totalmente honesta con él. Usa palabras claras para expresar lo que sientes y por qué has decidido acabar la relación.

2. Nada de mensajitos o llamadas: a ti no te gustaría que tu pareja te mande un mensaje por WhatsApp diciéndote que ya no te quiere. Entonces no recurras a lo mismo. Hacerlo en persona es la mejor decisión que puedes tomar.

3. Seguridad: el hecho de que estés enojada, no significa que quieres terminar la relación. Llegar a este punto crucial y tan difícil debe ser una decisión bien pensada y tomada luego de evaluar bien las cosas. Que no te gane la cólera del momento, luego puedes arrepentirte si es que ya no hay marcha atrás.

4. No involucres a terceros: si el terminar con tu novio se debe a que conociste a otro chico, no se lo cuentes cuando estés poniendo fin a tu romance. Solo tienes que decirle la verdad de por qué las cosas ya no funcionan como antes.

5. No mires hacia atrás: no esperes que él corra a suplicarte que no lo dejes, como si estuvieras en tu película de amor favorita. Luego de decirle todo lo que sientes, espera su reacción y luego aléjate, recuerda que él también se puede enojar y hablar cosas de más, así que no esperes a ser tratada de mala manera.

Recuerda que una vez terminada tu relación nada volverá a ser como antes, por lo que puedes optar por bloquearlo de tus redes sociales para evitar contacto con él. Hay heridas que deben sanar y nadie dice que con el tiempo las cosas cambien, pero no las fuerces.