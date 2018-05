¿Quieres conquistarlo con tus mensajes en WhatsApp? Sigue estos consejos

Nadie puede negar que WhatsApp es parte fundamental de nuestro día a día pues por ahí compartimos decenas de mensajes con nuestros amigos, familiares y pareja . Además, es de mucha utilidad si lo que queremos es conquistar al chico que nos gusta., ¿cómo así?

Y es que por la app puedes enviarle románticas frases, emojis o simplemente preguntarle cómo va su mañana para que él sepa que estás pendiente e interesada.

Eso sí, tienes que tener cuidado con lo que escribas en WhatsApp pues en algunas ocasiones se pueden malinterpretar los textos y crearse más de una confusión.

Así que si lo que quieres es demostrarle cuánto lo quieres y que sí tienes ganas de una relación a futuro, te presentamos 5 reglas que toda mujer puede a seguir para conseguirlo.

1. No mandes muchos mensajes

Si no te contesta uno, espera a que lo haga, así tarde mil horas. No es necesario que le mandes diez mensajes cada 5 minutos y le satures el WhatsApp. Además, podría molestarle un poco la intensidad que demuestras.

2. No dejes de lado los emojis

Si quieres demostrarle afecto o responder a un comentario gracioso, los emojis son muy buenos aliados, eso sí, ten cuidado cuando utilices cada uno de ellos pues una carita feliz no siempre es lo que quiere decir y puede generarse un malentendido.

3. No reclames si te deja en visto

Si lo ves en línea y no abre tu chat, o si te deja en doble check azul, ¡no entres en pánico! Espera a que te conteste, y en caso de no hacerlo ya te darás cuenta de que tal vez no tiene tanto interés en una relación.

4. Evita temas intensos o muy importantes

No toques puntos importantes vía WhatsApp. Si tienes algo que decir, pregúntale si pueden hablar sobre cierto tema en persona. Esto le demostrará lo madura que eres.

5. Audios de afecto

Si tienes ganas de decirle que lo quieres o solo quieres que escuche tu voz, mándale un audio corto, de seguro lo sorprenderás.