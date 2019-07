¿Por qué regreso con ese chico una y otra vez?

En el mundo son pocas las afortunadas que no han tenido que lidiar con un ex que, después de algunos meses de haber terminado y cuando ya lo estaban superando, regresa para decirles que está arrepentido y deberían volver a intentarlo.

Probablemente tú, aún enamorada o tal vez confundida, dices que sí, pese a que tus amigas te dijeron que no lo hicieras. Y es que, bueno, no tiene nada de malo volver con él, ¿no?

De acuerdo con estudio de la Universidad Estatal de California, dirigido por la doctora Nancy Kalish , aquellas parejas que regresan después de 5 años de estar separadas tienen un 76% de posibilidades de quedarse juntas, frente al 40% de supervivencia que tiene un matrimonio entre personas que no han tenido una relación antes.

Aunque es una investigación, debemos tener en cuenta que se refiere a aquellos casos que ocurrieron por primera vez, pero si terminar y regresar es algo recurrente entre ustedes definitivamente hay un problema porque una situación de ese tipo no sinónimo de felicidad.

Situaciones de este tipo pueden ocasionar momentos de mucha confusión. (Foto: iStock)

Tampoco te brinda seguridad y tal vez solamente te produce dependencia, ya que cuando terminan, aunque juras que no regresarán, en tu interior siempre mantienes esperanzas.

De hecho, te da miedo salir con otras personas porque dentro tuyo ‘crees’ que él volverá como en otras ocasiones y quizás en esta oportunidad su historia de amor será para siempre.

¿Pero por qué ocurre todo eso? Bueno, tal vez por miedo a la soledad, al paso de los años, al que dirán o al fracaso de no encontrar a ‘ese’ alguien. Cambia ese pensamiento y quiérete más no respondiendo sus mensajes y sobre todo ignorando ese ‘floro’ que ya te sabes de memoria, pero que te sigue convenciendo.

Así que ya sabes, cambia tu número, diles a tus amigas que no lo mencionen y si sabes que ellas tienen contacto con él avísales que no comenten sobre ti para que de esa forma la próxima canción que te dedique sea When I was your man (Cuando fui tu hombre) de Bruno Mars .