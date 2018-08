¿Por qué regalarle una camisa blanca y un jersey a tu novio es buena idea?

Hay prendas básicas que ayudarán a tu novio a armar looks para distintas ocasiones. (Foto: Pixabay)

Muchas veces cuando tenemos que darle un regalo a nuestro novio, damos mil vueltas por la tienda y no encontramos ninguna idea original. Y es que no siempre las mujeres nos ponemos a pensar que algunas prendas de vestir sí resultan una gran alternativa, por más que creamos que ya tiene mucha ropa en el clóset o que esto no será bien recibido.

Así como nosotras necesitamos tener prendas básicas en el armario para poder combinarlas y crear diferentes looks, ellos también, así su estilo sea clásico, casual o relajado, siempre hay una cita formal, una entrevista de trabajo o un cóctel al que quieras que te acompañe y debe lucir acorde a la ocasión.

Para los hombres tampoco resulta sencillo elegir un atuendo cómodo y que esté a la moda y es aquí donde sus parejas le pueden dar una mano. Si este es tu caso, los expertos de la marca Kostumo te indican cuáles son las 2 prendas básicas que no deben faltar en su clóset y que se las puedes regalar.

La camisa blanca es un esencial para todo hombre pues resulta bastante versátil y muy fácil de combinar. Si lo que él quiere es no dejar su apariencia relajada pero también verse elegante, puedes aconsejarle que la complemente con unos jeans o si lo que prefiere es un outfit más formal, es bueno usarla con un pantalón de vestir color beige. Si a esto le añade un par de zapatos marrones le dará un toque chic a su teñida.

El jersey es una buena opción para protegerse del frío pero también para estar cómodo y llevarlo al cuello. (Foto: Kostumo)

La otra prenda es un jersey, un ‘must’ para completar todos sus atuendos. Lo puede llevar encima de camisas o amarrado al cuello. Una buena alternativa de regalo es escoger uno en la tonalidad azul oscuro o gris que puede combinar con unos jeans para lograr un conjunto clásico que le servirá para un ‘casual friday’ contigo o una reunión después del trabajo.

Kostumo, marca premium exclusiva de Surprice, recomienda fijarte en la calidad del producto que vas a regalar y, sobre todo, pensar en si tu novio se sentirá cómodo usándolo para que así no pierda su línea de estilo.