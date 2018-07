¿Qué hacer si el 'crush' de mi mejor amiga se enamora de mí?

En el corazón no se manda. (Foto: IStock)

Hace varias semanas tu mejor amiga ha conocido a un chico y desde ese día no ha dejado de hablar de él, por lo que cuando la invitó a su cumpleaños era un must acompañarla. Así que ahora todas se encuentran en su cuarto ayudándola a luzca espectacular.

Lamentablemente en el amor no se manda y resulta que si bien cuando llegaron el crush de tu BFF la saludó emocionado, después de algunas horas conversando te sacó a bailar y te invitó a salir porque resulta que las invitó a todas porque le gustabas.

Luego de esa declaración, lo primero que se vino a tu mente es cómo decirle eso a tu mejor amiga porque, aunque tú no sientes lo mismo es mejor que ella se entere de todo para que deje de ilusionarse.

Para ayudarte a hacer eso, porque créeme a muchas chicas les ha ocurrido, a continuación, te brindamos algunos consejos:

1. Conversa con tus amigas

Reúne a tu squad y coméntales todo lo que pasó, así juntas encontrarán la mejor manera de decir la verdad.

2. Cuéntale la verdad a tu BFF

Luego de conversar con tu grupo es momento de hablar con la protagonista y explicarle para que deje de hacerse ilusiones.

3. Analiza las consecuencias

Tal vez acepte el hecho de que en el corazón no se manda o quizás te odie por algunos días, pero no te sienas mal porque solamente será por poco tiempo y no lo siente de verdad.