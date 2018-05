¿Problemas con tu pareja? Así los resuelve una mujer madura

Una mujer segura de sí misma y que no se comporta como una adolescente, sabe muy bien cómo afrontar las discusiones. (Foto: iStock)

Quien diga que nunca discute o tiene una pequeña pelea con su pareja , probablemente no esté contando toda la verdad, y es que estos malos entendidos siempre están presentes y las mujeres maduras deben saber cómo afrontarlos para que no se conviertan en un detonante para el fin de la relación.

Ya sea por a qué lugar se va ir a cenar, si este fin de semana comen en la casa de los suegros o no, si se compra la lámpara nueva o porque el dinero no alcanzó a fin de mes, las discusiones forman parte de la vida en el hogar, pero siempre hay que buscarles un lado positivo para crecer como personas y no para decirse adiós.

Una mujer madura es aquella que lleva sus relaciones con inteligencia y amor, que se conoce a sí misma y está dispuesta a entender al otro completamente para así asegurar la felicidad y tranquilidad.

Si te consideras una chica que entra en este grupo pero aún te cuesta afrontar de la mejor manera las peleas y problemas, aquí te dejamos algunos consejos para que demuestres que estas discusiones no acabarán contigo.

1. Espera a tranquilizarte para hablar

En un momento de furia se pueden decir cosas que en realidad una no piensa ni siente y es que las emociones juegan en nuestra contra. Si eres madura, entonces espera a que las cosas se calmen, que pasen algunas horas y vuelve a conversarlo con tu pareja.

2. No des por verdad cosas que no te constan

Si alguien te dice que ha visto a tu novio hablando con otra chica en la calle, pero tú no estás segura de que él te sea infiel, entonces no pelees en vano. No concluyas en que él es culpable sin tener pruebas suficientes. Lo mejor es preguntar antes de reclamar.

3. Escucha con atención y respeto

Así como tú quieres expresar todo lo que sientes y piensas, pues tu novio también desea hacerlo y por más que estés enojada, dale la oportunidad de hablar. Una mujer madura sabe escuchar y eso es muy valioso para tu pareja.

4. No lo manipules con tu llanto

En momentos de tensión o rabia, hay muchas que hemos llorado pues nos llegamos a sentir mal; sin embargo, esas lágrimas no deben ser nunca de manipulación para conseguir que el otro te de la razón y se sienta culpable. Una mujer madura sabe que eso es un chantaje.

5. Entiende que los problemas se resuelven de a dos

Si siempre que discuten no notas un mea culpa por parte de él, si es que tuvo la culpa, o las ganas de querer arreglar la situación, es mejor que des un paso al costado pues tu pareja no tiene intenciones de resolver los conflictos de manera civilizada. Comprende que para que una relación funcione, ambos tienen que esforzarse, pedir disculpas cuando se debe y también recibirlas cuando sea lo justo.

6. Reconoce que te equivocaste

No hay mayor demostración de madurez que pedir disculpas cuando el error fue tuyo. Decir ‘lo siento’ o ‘perdóname, me equivoqué’ no va contra tu integridad ni autoestima, sino todo lo contrario. Tu pareja sabrá que eres capaz de reconocer que no eres perfecta y que haces todo lo posible por llevar la fiesta en paz.

7. No recurras a frases típicas y dile la verdad

No hay cosa que odien más los hombres que escuchar a su pareja decir cosas como “no tengo nada”, “tú sabrás”, “dime tú”, cada que tienes cara de pocos amigos. Esto resulta una verdadera tortura para él y es lo que desencadena nuevas peleas. Tienes que ser clara y decirle todo pues no es adivino y no sabrá lo que en verdad te molesta.

8. Perdona de verdad

Si estás dispuesta a perdonar, lo harás de verdad. Si no, lo dejarás claro y terminarás la relación. Eso es lo que hace una mujer madura.