Karlie Kloss y Joshua Kushner: una historia de amor alejada de Instagram

Karlie Kloss es una modelo estadounidense que ganó fama mundial al convertirse en un ángel de Victoria’s Secret entre 2013 y 2015, año en el que decide colgar las ‘alas’ para poder cumplir con otros compromisos. Sin embargo, en el 2017 volvió a desfilar para la firma.

Tiene una relación de más de 5 años con Joshua Kushner, quien se ha vuelto muy popular porque su hermano está casado con Ivanka Trump (hija de Donald Trump, actual presidente de los Estados Unidos)

¿Pero cómo inició todo? En junio del 2012 la pareja se conoció y muchos dicen que desde ese momento se volvieron inseparables. Aunque, fue en el 2013 cuando el mundo se enteró de su amor y todo ocurrió porque asistieron juntos a un evento.

Eso sí, las noticias sobre su relación son pocas porque Karlie y su chico no suelen hablar sobre ella y publican pocas fotos juntos en sus redes sociales.

“Carolina Herrera dice ‘Una mujer que es un libro abierto es aburrida’. No hay ningún misterio. Yo sé lo que es realmente importante en mi vida. No trato de esconder nada, solamente que me gusta esta clase de privacidad”, comentó en una entrevista la modelo de Victoria’s Secret.

Actualmente se encuentran comprometidos y la emoción ocasionó que Karlie Kloss publicara la noticia en su cuenta de Instagram, pese a no hacerlo usualmente.