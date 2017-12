Facebook: ¿no olvidas a tu ex por seguirlo en redes sociales? Aquí 5 tips

Si bien es cierto las redes sociales son muy útiles, porque ayudan a saber sobre esos amigos de la infancia o familiares que no ves usualmente, en cuestiones de relaciones podemos decir que complican un poco las cosas.

Y es que, debido a ellas, cuando terminas con alguien es muy difícil olvidarlo, porque a través del Facebook y el Instagram puedes seguir enterándote de lo que hace esa persona.

En ese sentido, y para ayudarte o aconsejes a esa amiga que está pasando por esta clase de situación, a continuación, te contamos algunas cosas que debes evitar hacer en esta época de redes sociales.

1.- si lo eliminas, no lo agregues nuevamente

Hacer esto puede ocasionar que tu ex crea que no logras olvidarlo y que te estás comportando como una niña. Demuestra madurez y si lo eliminaste, acepta que no hay vuelta atrás.

2.- no revises su perfil cada 5 minutos

Mirar lo que está haciendo él o su nueva pareja solamente hará que no puedas vivir tranquila y el estrés se apoderará de ti.

3.- no lo stalkees desde el Facebook de tus amigas

Si lo eliminaste o él lo hizo y deseas saber sobre su vida, seguro se te ha pasado por la cabeza pedirle a tu amiga su clave. No lo hagas, recuerda que eso es algo privado y aunque probablemente ella acceda, no conseguirás nada positivo.

4.- no te crees cuentas falsas para saber de él

Hacer esto solamente producirá que te vuelvas dependiente de su vida y dejes de disfrutar la tuya con tranquilidad.

5.- olvídate de compartir frases de desamor

Un gran error que cometemos muchas mujeres es que cuando terminamos con alguien solemos compartir canciones tristes y o frases que tienen alguna indirecta. Demuéstrate amor propio y respeto al no hacerlo.