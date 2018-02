Con esta romántica envoltura tu pareja amará su regalo de San Valentín

Falta una semana para San Valentín, día en el que las parejas suelen darse regalos como muestra del amor que se tienen entre ellos, algo que a veces provoca grandes dolores de cabeza.

Y es que encontrar el presente ideal no es lo único que preocupa a hombres y mujeres en esa fecha, por ejemplo, cómo envolverlo es también algo muy importante, porque no interesa si le entregarás a tu chico su videojuego favorito, el hecho de dárselo en una simple bolsa no es algo muy presentable.

Sabiendo ello, a continuación, te compartimos un video tutorial de YouTube en el que aprenderás a forrar un regalo de manera tierna y romántica en pocos minutos. Este consiste en convertir una simple caja en algo muy hermoso y que logrará que tu pareja sonría de emoción desde el primer instante.

Así que busca los materiales que te indican en el clip y empieza a prepararte para hacer que este Día del amor y la amistad sea inolvidable.