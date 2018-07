¿Cómo superar una ruptura amorosa? La ciencia encontró la respuesta

Cuando una persona inicia una relación con alguien espera que esta dure por siempre. Sin embargo, a veces lo único que ocurre es que acaba confundida y en muchos casos diciéndole a todo el mundo que no se volverá a enamorar.

Y es que recuperarse del fin de una historia de amor, especialmente si acabó mal, puede tomar años o meses. Esto depende de cada persona, el apoyo que recibe de sus amigos o familiares y cómo reacciona ante la situación.

De acuerdo con Jo Hemmings, psicóloga conductista y experta en relaciones de pareja, dice que cuando una relación acaba en malos términos, la mujer pasará por cinco etapas: negación, ira, negociación, depresión y aceptación.

Sabiendo ello, un estudio publicado por The Journal of Positive Psychology trata de ayudar a encontrar el método de recuperarse. En esta investigación se trabajó con un grupo de damas con las que se buscó descubrir la efectividad de tres estrategias de superación: pensar en cosas malas de tu ex, hacerte cargo de los sentimientos que todavía tienes hacia esa persona especial y distraerte con otros pensamientos.

Se halló que las tres ayudaron a que las participantes puedan reducir su respuesta emocional respecto a la situación en la que se encontraban. Asimismo, seguir consejos tan simples como eliminarlo de tus redes sociales, no frecuentarlo y evitar encontrarte con él en alguna reunión hará que la ruptura deje de afectarte.