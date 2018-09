4 señales de que no es el amor de tu vida

Estas señales que te ayudarán a descifrar si en realidad quieres seguir en una relación que no tiene futuro.(Foto: iStock)

Te sientes contenta de estar al lado de tu pareja, pero algo no cuadra o no estás segura si tendrás futuro con él, si esas dudas son más frecuentes y no te dejan tener tranquilidad, ponle atención a la nota.

Los especialistas indican que hay pistas que debes tomar en cuenta para no quedar estancada en algo que no te hará feliz. ¿Quieres saber si él es el amor de tu vida? Toma nota de estas señales reveladoras. ¡Atenta!

1. No tiene planes para el futuro

El hombre que quiere estar contigo por los años siguientes siempre querrá hacer algún proyecto contigo. Si notas que tu pareja pone un “pero” a todo lo que le propones, comienza a replantear tu relación.

2. No está presente

No solo no está de una manera física, sino que, aun estando presente te sientes sola, ya que no te presta la mínima atención. ¡Esta es una señal fácil de detectar!

3. No suelta su pasado

Si esa persona sigue mirando hacia atrás y no deja su pasado, es muy probable que él no sea para ti. ¿Sabes por qué? El amor que tu vida nunca te hará sentir en un segundo plano.

4. No te hace sentir completa

A pesar que lo ames, si todo lo que te da no te hace sentir completa o siempre te cuestiones si tal vez hay algo más afuera que espera por ti, es probable que no sea a quien esperes.