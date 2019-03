¿Cómo la relación que tienes con tu padre puede afectar tu vida amorosa?

Probablemente te ha ocurrido que con el paso de los años y durante tu ingreso a la vida adulta empezaste a notar la gran influencia que han tenido tu papá y mamá en tu desarrollo, y que, si eres puntual, ordenada, entre otras características se las debes a ellos.

Aunque eso no es todo, ya que también puede afectar tu vida amorosa, al menos la relación con tu padre. Shirani M. Pathak, psicoterapeuta de relaciones comentó a Hello Giggles, “Si tienes una relación difícil con tu padre, la razón por la que no encuentras al indicado es porque estás llevando la lucha de tu infancia a tu vida adulta. Solo que, esta vez, tienes esperanzas inconscientes de obtener amor o lo que sientas que no recibiste cuando creciste.”

Según ella, por ejemplo, las jóvenes que han vivido con un padre alcohólico suelen tener citas o enamorarse de alguien con problemas similares. Lo mismo ocurre con aquellas que han tenido padres ausentes.

Aunque la relación con tu papá puede afectar tu vida amorosa. Acudiendo con un especialista sobre el tema conseguirás evitar eso. (Foto: iStock)

Felizmente eso no tiene que ser un patrón que seguir y para ello solamente necesitas tener ganas de cambiar la situación. Una buena forma de lograrlo es acudiendo a terapia, ya que el especialista podrá ayudarte a curar las heridas que puedas tener.

“Si te encuentras luchando en tu vida amorosa y estás lista para terminar tu lucha, busca el apoyo de un profesional. Esto te ayudará a dejar de convertir a tus parejas en padres de reemplazo, y podrás comenzar a disfrutar de tu vida amorosa”, dijo la especialista.