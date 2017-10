¿Cómo reconocer a un 'Don Juan' virtual?

Las diferentes redes sociales nos ha facilitado la forma de comunicarnos con algunas personas que no tenemos cerca, pero también ha dificultado la forma en la que nos relacionamos en el aspecto amoroso.

Por ejemplo, conoces a esa persona especial por alguna red social, se ve decente, comienzan con un like y conversan por mensajes privados, pero ¿algún día concretarán una salida?

Probablemente no suceda, o solo salgan una vez y después desaparezca. Pero no solo eso, este tipo de “amores” virtuales actúan todos iguales y es probable que no seas la única chica a la que halaga.

Por ello, es mejor reconocerlos desde el primer momentos para no perder el tiempo con este tipo de hombre, que son llamados los “don juanes” virtuales.

1. No te habla por Whatsapp

Responder un ‘story’, iniciar una conversación Instagram o Facebook Messenger no implica ningún tipo de compromiso, ya que estas plataformas no resulta necesario saludar ni despedirse, no implica ningún compromiso.

2. Le da like a todo

Si le da “me gusta” a cada comentario o foto que posteas, está pendiente de tus publicaciones y pareciera que su interés por ti vas más allá, pero no, un “me gusta” es solo eso.

3. Pasa mucho tiempo entre una cita y otra

Si ya dieron el paso de conocerse y salieron a tomar un café, pero sí solo quedan en verse cuando él quiere, olvídalo. La verdad es que no le interesas lo suficiente.