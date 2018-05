¿Cómo evitar que tu pareja te contagie de gripe?

El invierno está por empezar y con ello los cambios de temperatura. Es en estos días que el organismo se encuentra más vulnerable y en consecuencia se desarrollan cuadros gripales.

Estar en contacto con otras personas en ambientes cerrados como la oficina, por ejemplo, favorece el contagio. Y si en la pareja uno de los se ha enfermado, será más difícil protegerse si viven en la misma casa.

Por ello, es importante extremar la higiene y mejorar algunos hábitos para evitar contagiarse. Estos son los pasos que debes seguir:

1.Lávate las manos con frecuencia

Es la primera medida que se debe tomar en cuenta para prevenir enfermedades de cualquier tipo. Robin Thompson, internista en ProHealth Care Associates en Huntington, Nueva York, enfatizó la importancia de lavarse las manos tanto dentro como fuera de casa.

2. Limpia más seguido los muebles

Por ejemplo, las puertas, la manija del refrigerador o lugares que ha tocado la persona enferma ayudará a disminuir los gérmenes a los que están expuestos.

3. Evita estar mucho rato juntos

No tener un contacto muy cercano puede ayudar, aunque no es garantía para evitar el contagio. Lo mejor es mantener una pequeña distancia por unos días así como no compartir cubiertos o bebidas porque pueden ser una fuente de transmisión.

4. No olvides vacunarte

Estar vacunados es la mejor protección si tu pareja se enferma de influenza, indicó la doctora Susan Rehm, vicepresidenta del Departamento de Enfermedades Infecciosas en la Cleveland Clinic.

5. Mejora los hábitos

Es indispensable reforzar algunos hábitos saludables que puedes controlar como: comer bien, ejercitarse y dormir lo suficiente, agregó Rehm.