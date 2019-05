¿Cómo darte cuenta si tu cita no está lista para una relación?

Si mira el celular a cada rato puede ser que no le interesa escucharte. (Foto: iStock)

A muchas mujeres les ha ocurrido que cuando inician una relación con alguien recién en ese momento se dan cuenta si esa persona está lista o no para empezar un romance .

Felizmente, hay formas de evitar eso y notarlo desde los ‘coqueteos’ y en algunos casos durante la primera cita. Así como lees, para hacerlo solamente debes prestar atención si tiene las siguientes actitudes.

Cancela en el último minuto

Falta media hora para ese encuentro que han esperado por mucho tiempo, ya que siempre ocurren cosas que les impiden verse. Lamentablemente, hoy tampoco será porque acaba de avisarte que no irá. Una vez puede ocurrir, pero siempre da a entender que no le interesas.

Suele mencionar la frase no me siento preparado

Aunque no lo creas esa es una de las más claras señales de que sus intenciones no son las que esperas. Así que presta atención en todo momento para que no pierdas el tiempo.

Habla de su ex

No sabes cómo, pero la conversación se ha vuelto sobre ella y eso es algo que te hace sentir incómoda porque da la impresión de que la extraña.

Observa su celular

Si cuando le hablas se queda mirando ese aparto, quiere decir que no le interesa lo que le dices.