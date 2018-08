¿Cómo actuar cuando tu pareja pasa por un mal momento?

Todos pasamos por situaciones difíciles, pero cada persona reacciona de manera distinta ante los problemas, es por eso que en ocasiones no sabemos cómo actuar cuando notamos que nuestra pareja pasa por un momento doloroso.

En estas circunstancias, puede que nuestra reacción sea preguntarle: ¿te pasa algo? Y te responda de forma irascible, entonces no sabemos qué más decir o hacer. No siempre tenemos que buscar elegir las palabras adecuadas, pero en estos momentos duros, es mejor reaccionar de una manera distinta y no actuar por impulso, ya que necesita de nuestro apoyo emocional.

A continuación, te brindamos algunos consejos para actuar de la mejor manera cuando tu novio(a) te necesite:

1. Es importante poner atención al lenguaje no verbal, actitud y gestos. Ademas, de escuchar lo que nos trata de comunicar.

2. Evitar dar nuestro punto de vista, a menos que la pareja lo pida, para no imponernos y así respetar la situación.

3. Compartir algún problema similar por el que hayamos pasado y ayudar a aclarar su problema.

4. Ser acompañarte en el proceso, es una excelente opción.

5. Hay que ser empáticos y tratar de ver las cosas desde su perspectiva, situarnos en sus zapatos.