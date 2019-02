¿Cómo ayudar a mi pareja si padece depresión?

Las relaciones de pareja no son sencillas y encontrar a la persona ideal, muchas veces, toma tiempo y un arduo trabajo. Una vez que el romance se consolida, pueden surgir inconvenientes que tienen que ver con el carácter, forma de ser o algún otro problema entre los dos que pueden ser superados si ambos se lo proponen y no simbolizan un riesgo a la integridad. Uno de estos es la depresión, una enfermedad mental que afecta a muchas mujeres y hombres en el mundo y que no siempre es entendida.

Tristeza, desánimo, pérdida de interés, cansancio y negatividad constante, pesimismo, culpabilidad, baja autoestima, dolores de cabeza, mareos, taquicardias, falta de aire, son algunos de los síntomas. Puede aparecer en cualquier momento de la vida y si se mantiene una relación, causará un impacto emocional en los dos y hasta estrés.

Entonces, ¿qué hacer o cómo actuar para que la depresión no afecte la relación? La doctora Heather Lofton, terapeuta del Instituto de la Familia de la Universidad de Northwestern, dio algunas pautas.

1. Infórmate sobre la depresión

Conocer los síntomas y tratamientos hará que puedas ayudar de manera correcta al ser amado. Esto te permitirá saber cómo actuar si se siente sin ánimos, está triste sin razón aparente o no quiere verte.

2. Sigue a su lado pero sin intentar ser su cura

En muchos casos, las personas con depresión quieren estar solas o no hablar de lo que les pasa. Si tu pareja se encuentra en ese momento, demuéstrale que estarás a su lado para escucharlo cuando se sienta preparado para hablar y nunca intentes convencerlo de que deje de sentirse así, pues puede ser contraproducente. Tienes que tener en claro también que no serás su salvación o la encargada de curarlo, pues a la larga eso también te puede afectar. Los especialistas aseguran que debes estar para él, pero también continuar con tu vida propia y planes.

3. Busca actividades para los tiempos libres

4. Acompáñalo a sus terapias o tomen una de pareja

La idea de estar a su lado siempre también tiene que estar acompañada por distintos planes para alejarlo de su habitación. Dar un paseo por el parque, ir a cenar, escribir pensamientos en una libreta, una clase de meditación o enfocarse en actividades saludables son buenas opciones. Eso sí, recuerda que puedes proponerlas más no obligarlo a hacerlas.

Si ya identificó que padece de depresión, no lo obligues a ir a terapia, que esa decisión parta de él. Cuando ya se sienta seguro, puedes acompañarlo para que no se sienta solo o plantearle el ir a terapia de pareja y así también mejorar su relación.

5. No olvides tu futuro y prioridades

Que estés con él en los momentos más difíciles no quiere decir que dejes de lado tu vida y planes a futuro. Si no quiere superar el problema y no pone de su parte para solucionarlo, es mejor que dejes la relación por más que te afecte. Eso no te convierte en una mala persona y los especialistas sugieren que sí te preocupes por él, pero sin dejar de tomar decisiones que sean saludables para ti.