¡Atención! 4 señales claras que perdió interés en ti

Si tu intuición te dice que algo está mal le debes hacer caso, muchas veces funciona como un sistema de alerta para prepararnos ante el peligro. Por ello, cuando empieces a notar ciertos cambios en tu relación de pareja , abre los ojos.

Siempre hay actitudes que te dan a entender que algo va mal, pero a veces solo vemos lo que queremos y las ignoramos. A continuación, te decimos algunas señales claras que debes tener en cuenta:

1. Tus proyectos o problemas no son de su interés

Si tu pareja no muestra interés en tus metas o proyectos personales, es un indicador de que llevan vidas diferentes.

2. No habla del futuro

Las parejas comprometidas tienen planes de casarse en algún momento, hablan de tener hijos o cuándo vivirán juntos; si tu novio evita esos temas pues no le importa el compromiso a largo plazo.

3. Las peleas son todos los días

Cuando alguien se aprovecha de cada diferencia para atacarte señalando tus defectos, es una persona tóxica, debes considerar que lo que ofrece este tipo de persona no es positivo para tu vida.

4. No te invita a reuniones

Si no estás en su lista de amigos o familiares, no necesita de tu presencia. Es como si fuera una persona soltera, esto es un signo de que no reconoce con quien está.