¡Atención! 4 mensajes que te manda alguien que no tiene interés en ti

Primero debes tener claro que si el chico que te gusta no te contesta es porque en verdad no le interesas. Pero puede que por educación o por quedar bien responda tus mensajes y esta situación puede hacerte sentir confundida.

Si este es tu caso, te comentamos 4 mensajes que debes identificar. ¡Tómalo en cuenta!

1. Te contesta con un “Jajaja”

Todos alguna vez lo hemos utilizado y se puede traducir como un quiero cortar la conversación pero no de una forma no tan descortés. Si esta situación pasa una vez, está bien. Pero si lo hace siempre, es simple no le agradas para algo más.

2. Te contesta con emojis

Esta respuesta básicamente es un variante del “Jajaja” y demuestra que le da flojera tener una conversación contigo, así que va por lo fácil.

3. Te contesta “Perdón, estaba muy ocupado”

Bueno, hay que tomarlo con pinzas esta respuesta. Pero la verdad es que nadie está tan ocupado para no tomarse un minutos y contestar un mensaje. Además, cuando alguien te interesa siempre saca tiempo de donde sea.

4. Te saluda cuando se acuerda

Si es que se acuerda. Y quizás cuando recuerda escribirte es porque está aburrido o no tiene plan con nadie.